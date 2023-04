Jan-Niklas Kröger sitzt vor dem Computerbildschirm und arbeitet an einer neuen Briefmarke. Das Motiv: Eine Gruppe Briefmarkensammler, einer davon mit Lupe. Erscheinen wird die neue Sondermarke am 4. Mai anlässlich der Internationalen Briefmarkenausstellung in Essen. Am Anfang stand eine Bleistiftskizze, die der Designer dann grafisch zur Briefmarke gestaltet hat. Auf keiner Marke fehlen dürfen der Aufdruck "Deutschland" und der Wert: Hier 85 Cent für einen Standardbrief.

Jan-Niklas Kröger und Bettina Walter die Designer der Briefmarken.

Ihm gegenüber sitzt Bettina Walter. Aus Ihrer Hand stammen so beliebte Marken wie die zur "Sendung mit der Maus" oder die neue Briefmarken-Dauerserie: „Die Welt der Briefe“, die die Vielfalt des Schreibens und der Nachrichtenübermittlung darstellt. "Bekannte staunen oft" , erzählt sie, "dass es so einen Beruf gibt: "Briefmarken gestalten" und finden das immer super spannend!" .

Beliebteste Marke Deutschlands

Die 80 Cent Briefmarke mit dem Maus-Motiv.

Die Diplom-Designerin hat an der Köln International School of Design studiert und schon mit zwei ihrer Marken den Titel: "Schönste Briefmarke Deutschlands" gewonnen. Mehr als 32.000 Briefmarken-Freunde beteiligten sich an der Befragung der Post und wählten mehrheitlich ihre "Maus-Marke" zur schönsten Briefmarke des Jahres 2021. Im Jahr 2022 gewann ihre Marke "Polarlicht" aus der Serie „Himmelsereignisse", für die Wetterexperte Sven Plöger Fotomotive zugeliefert hatte.

Herausgegeben werden alle Briefmarken vom Bundesministerium der Finanzen, weil ein Postwertzeichen nämlich ein "Zahlungsmittel" ist. Einige Motive gibt das Ministerium bei freien Designern in Auftrag und rund zwanzig Marken im Jahr entwerfen die Designer der Deutschen Post in Bonn.

Bonn als Thema der Marken

Die Stadt selbst und ihre Berühmtheiten sind auch immer wieder Thema: So war die Beethoven-Marke anlässlich des 250. Geburtstages des Komponisten die auflagenstärkste Briefmarke, die es je gab. Beliebt auch die Marke: "Siebengebirge mit Bonn" aus der Serie „Deutschlands schönste Panoramen". Gedruckt werden die Marken später in vier speziell zertifizierten Sicherheitsdruckereien, in Mönchengladbach gibt es die einzige in NRW .

Spektakulärer Arbeitsplatz im Post-Tower

Spannend für die Designer ist auch ihr Arbeitsplatz im 32. Stock des Bonner Post-Tower mit dem Blick vom Siebengebirge über den Rhein nach Bonn bis zum Kölner Dom. Wenn Gewitter heraufziehen oder die Sonnenaufgänge spektakulär sind, dann hat man von hier oben phantastische Aussichten, die auch schon mal die Kreativität anregen, erzählen sie.

