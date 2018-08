Fans und Vereine sind enttäuscht und wütend: Das bergische Fußball-Derby zwischen dem VfB Solingen und dem FC Remscheid musste aus Sicherheitsgründen abgesagt werden - und das in der Landesliga.

Eigentlich sollte das Derby in der Fußball-Landesliga am kommenden Sonntag (02.09.2018) auf dem Sportplatz an der Baverter Straße in Solingen stattfinden. Die Polizei hatte Erkenntnisse, dass sich gewaltbereite Hooligans aus umliegenden Städten für die Partie verabredet hatten.

In Remscheid hätte wohl gespielt werden können

Auf dem Sportplatz des VfB Solingen reichen die Sicherheitsvorkehrungen nicht aus, um die gegnerischen Fans zu trennen. Deshalb können dort auch in Zukunft keine Hochsicherheitsspiele stattfinden.

In Remscheid hätte das Spiel stattfinden können. Dem FC Remscheid war die Frist bis Sonntag aber zu knapp. Auch hier ist man entsetzt, dass man schon in der Landesliga über Fan-Trennung sprechen muss.

"Es ist eine ganz schlimme Entwicklung, dass auf Amateurebene Spiele nicht stattfinden können" , sagt der FC Remscheid. Hier müsse die Politik handeln. Es könne nicht sein, dass "Fans", die keine sind, für Spielabsagen sorgen würden.

Ausweichmöglichkeiten gesucht

In Zukunft werden auch in Remscheid solche Spiele nicht mehr stattfinden können. Das Röntgen Stadion muss dem Designer-Outlet-Center weichen und in Solingen wird das Hermann-Löns-Stadion abgerissen, weil dort Wohnungen entstehen.

Das bergische Derby soll nachgeholt werden - und zwar in Leverkusen oder sogar in Düsseldorf.

Stand: 28.08.2018, 10:43