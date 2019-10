Stadtverbote für gewaltbereite Fans

Mehr als ein Dutzend Fans beider Lager, die von der Polizei als gewaltbereit eingestuft werden, wurden schon vor dem Spiel von der Polizei angesprochen.

Die so genannten Gefährder aus Düsseldorf dürfen am Spieltag zum Beispiel nicht in der Umgebung der Arena oder in der Düsseldorfer Altstadt sein. Gefährder aus Köln dürfen gar nicht erst nach Düsseldorf reisen.

Polizei und Verein empfehlen den Besuchern eine frühzeitige Anreise zum Spiel. Zwei bis drei Stunden solle man für die Kontrollen einplanen.

Stand: 31.10.2019, 13:31