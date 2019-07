Die katholische Kirche in Deutschland will darüber sprechen, ob und wie Frauen Dienste und Ämter in der katholischen Kirche übernehmen dürfen. Das Thema soll bei den anstehenden Reformgesprächen diskutiert werden. Das haben die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der Katholiken ( ZdK ) am Freitag (05.07.2019) in Bonn beschlossen. Laut Thomas Sternberg, dem Präsidenten des ZdK , sei die Stellung der Frau in der katholischen Kirche in der gegenwärtigen Vertrauenskrise eines der drängendsten Reformthemen.

Auch über priesterliche Lebensform soll gesprochen werden

Bei dem geplanten Reformdialog, dem sogenannten „synodalen Weg“, beraten Kleriker und Laien ab kommendem Winter über Reformen in der katholischen Kirche. Neben dem Thema "Dienste und Ämter für Frauen" soll auch über "Macht, Partizipation, Gewaltenteilung", "Sexualmoral" und die "priesterliche Lebensform" gesprochen werden. Der Startschuss für die eigentlichen Reformgespräche soll dieses Jahr zum Ersten Advent fallen, das erste große Treffen ist im Frühjahr 2020 geplant.