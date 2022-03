Der Mond ist ne Kölsche

Es ist ein gepflasterter Parkplatz, gesäumt von Kiefern am Rand der Wahner Heide. Hier soll schon bald auf 700 Quadratmetern die Oberfläche des Mondes nachgebildet werden: am Boden 60 Zentimeter Staub aus der Eifel, der echtem Mondstaub sehr ähnlich ist, an der Decke Kräne, an denen die Astronautinnen während ihres Aufenthalts hängen und so die geringe Schwerkraft auf dem Mond erleben.

Auf dem Mond leben und arbeiten