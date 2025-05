Diesen Vorwurf, die denkmalgeschützten Gebäude verfallen zu lassen, damit sich das Areal besser an private Investoren verkaufen lässt, weist die landeseigene Immobiliengesellschaft NRW .Urban auf WDR-Anfrage zurück.

Keine Investition in Erhalt der Gebäude

Auf Nachfrage räumt NRW. Urban aber schriftlich ein, bisher kein Geld aufgewendet zu haben, um die denkmalgeschützten Gebäude zu erhalten.

Erhaltungsinvestitionen erschienen in der Abwägung nicht zielführend. NRW.Urban

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hält das für einen schweren Fehler.

Längst hätte ein neues attraktives Viertel auf dem ehemaligen Industrie-Areal in Köln Mülheim entstehen können mit Studentenapartments und Wohnungen in denkmalgeschützten Hallen und Werkstätten für Startups. Nun will das Land das Gelände an einen Investor verkaufen. Den Zuschlag bekommt am Ende, wer am meisten zahlt.

Der WDR hat die Stadt Köln gefragt, warum sie als zuständige Denkmalschutzbehörde bisher nichts gegen den Verfall getan hat. Eine Antwort haben wir bisher nicht erhalten.

Unsere Quellen: