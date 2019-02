Gleich vier Demos in Mönchengladbach

Autofahrer und Buspendler müssen heute Nachmittag mit Verkehrsproblemen in der Mönchengladbacher Innenstadt rechnen. Grund sind gleich vier geplante Kundgebungen rund um eine Veranstaltung der AfD-Bundestagsabgeordneten aus NRW. Die Abgeordneten haben für heute Abend zu einem Bürgerdialog in der Nähe des Rathauses eingeladen.

Proteste an drei Plätzen

Das Bündnis "Mönchengladbach stellt sich quer" will deswegen ab 17 Uhr an drei Plätzen in der Nähe gegen die Veranstaltung protestieren. In dem Bündnis haben sich unter anderem Vereine, Partei- und Kirchenvertreter zusammengetan. Es wird mit bis zu 600 Teilnehmern gerechnet.

Gegendemonstration angemeldet

Zeitgleich hat der Pegida-Redner und Mönchengladbacher Ratsherr Dominik Roeseler eine Gegendemonstration mit 150 Teilnehmern angemeldet, die abends durch die Innenstadt ziehen soll. Die Polizei plant, an einigen Stellen Sperren aufzustellen und will über Twitter jeweils aktuell informieren, welche Straßen und Buslinien betroffen sind.