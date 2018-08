Hier geht es zur Diskussion über die Ausschreitungen in Chemnitz

Vor dem Düsseldorfer Landtag haben sich am Montagabend (27.08.2018) rechte und linke Demonstranten versammelt. Anlass waren der Tod eines 35-Jährigen vorgestern in Chemnitz und die daraus resultierenden Ausschreitungen. Die Polizei trennte beide Gruppen mit Absperrgittern. Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es in Düsseldorf nicht.

Großaufgebot der Polizei

Die Polizei spricht von rund 150 Demonstranten aus dem rechten Spektrum und etwa doppelt so vielen aus der linken Szene. Sie begleitete das Geschehen mit einem großen Aufgebot und berittenen Beamten.

Rechte Organisationen hatten über soziale Medien zur Demo am Landtag aufgerufen. Die Initiative "Düsseldorf stellt sich quer" organisierte unter dem Motto "Kein Platz für Nazis" eine Gegen-Veranstaltung. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Monika Düker warnte in einer kurzen Ansprache vor einem zunehmenden rassistischen Gedankengut.