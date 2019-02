Kritiker befürchten allerdings, dass Videoportale wie Youtube oder Spieleplattformen wie Twitch nach der Reform nur noch eingeschränkt funktionieren und Inhalte zensiert würden. Außerdem sehen sie in der Reform einen Angriff auf ihre Gemeinschaft.

Europaweite Straßendemos

Die Demonstration in Köln sollte der Auftakt zu diversen Aktionen in Europa sein, um die Reform noch zu verhindern. Am 23. März 2019 soll es europaweit Straßendemos geben - auch, um Druck auf die Europawahl auszuüben.

Zu dieser Demonstration ruft auch die Piratenpartei auf. " Die Urheberrechtsreform führt zu einer massiven Einschränkung der freien Meinungsäußerung im Internet und auch die Pressefreiheit sehe ich beschnitten ", erklärte der Bundesthemenbeauftragte für Urheberrecht der Piratenpartei Deutschland, Jonathan Babelotzky dazu.

EU-Parlament muss noch zustimmen

Am vergangenen Mittwoch (14.02.2019) hatten sich Vertreter des Europaparlaments, der EU -Staaten und der Europäischen Kommission auf die Reform verständigt. Die Einigung muss aber noch vom Parlament und den EU -Staaten bestätigt werden.

Normalerweise ist das reine Formsache, weil die Debatte jedoch so aufgeladen ist, könnte die Reform hier allerdings noch scheitern. Stimmen beide Seiten zu, haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzuwandeln.