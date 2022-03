Eltern demonstrieren gegen Schulplatzvergabe in Köln

Der Ärger unter den Eltern ist groß: Die Vergabe der Schulplätze sei intransparent, das Verfahren „dilettantisch organisiert“ , so die Organisatoren der Demo auf dem Alter Markt in Köln. Für das neue Schuljahr wurden an den Gesamtschulen fast 1.000 Kinder abgelehnt, an den Gymnasien gab es 450 Plätze zu wenig.

Seit Jahren fehlen Schulen in Köln. Von den Demonstrierenden heißt es, statt den Mangel zu beheben, lasse die Stadt zu, dass Schüler in massenhaften Verlosungen gegeneinander um die viel zu knappen Plätze antreten.

Stadt: Mehrfachanmeldungen sind zulässig

Die Stadt Köln hatte erstmals offiziell darauf hingewiesen, dass Eltern ihr Kind an mehreren Schulen gleichzeitig anmelden können. Die Stadtschulpflegschaft sagt, man höre von Eltern, die ihr Kind an 15 Schulen gleichzeitig angemeldet haben – in der verzweifelten Hoffnung, einen Platz zu bekommen. Während die einen den Platz bekommen, bekommen andere eine Absage nach der anderen.

Kritik von NRW-Schulministerin Gebauer

Rund 300 Demonstranten in der Kölner Altstadt

Auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat sich kritisch zu der Situation geäußert. Dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ sagte Gebauer, das Problem der fehlenden Plätze sei durch eine fehlende Schulentwicklungsplanung entstanden. „Andere Kommunen kommen mit dem Anmeldeverfahren klar, es gibt diese Problematik nur in Köln“ , so Gebauer gegenüber der Zeitung. Die Stadt Köln erklärte dem WDR auf mehrfache Anfrage, man werde sich erst nach Abschluss der Platzvergabe zu dem Thema äußern.

Gymnasien sprechen von Mangelverwaltung

Auch die Schulen sind unzufrieden mit der Situation. In einem offenen Brief kritisieren die Schulleitungen der Kölner Gymnasien den Mangel an Schulplätzen. Auch wenn per Gesetz die Schulleitung über die Vergabe entscheide: Das Anmeldeverfahren der Stadt der letzten Jahre zeige, dass die Schulen „aufgrund der fehlenden Schulplätze überhaupt keinen Spielraum für Entscheidungen haben, sondern den Mangel nur hilflos verwalten müssen" .

„Dominoeffekt“ bei der Platzvergabe

Die vielen Mehrfachanmeldungen haben die Situation an den Schulen jetzt noch verschärft: Ute Flink, Sprecherin der Kölner Direktorenkonferenz und Leiterin der Königin-Luise-Schule, berichtet, sie sei seit vier Wochen damit beschäftigt, Plätze zu verteilen, und fange oft wieder von vorn an. Für die 93 Plätze an ihrer Schule hatte Flink 266 Anmeldungen. Jetzt komme es immer wieder vor, dass Eltern den gewünschten Platz doch nicht wollen – weil inzwischen eine andere Schule zugesagt hat. Flink spricht von einem Dominoeffekt und einem enormen Aufwand.