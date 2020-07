Hunderte Menschen demonstrieren in Düsseldorf gegen Rassismus

Auf 5.000 Teilnehmer hatten sie gehofft - einige Hundert sind es am Ende geworden. Dass die Demonstration gegen Rassismus vor dem Düsseldorfer Landtag am Samstag (11.07.2020) bescheidener ausfallen würde als die Anfang Juni - da kamen mehr als 10.000 Demonstranten - war den Organisatoren schon vor ihrer Kundgebung klar.

" Der Hype um die Black-lives-matter-Bewegung hat merklich nachgelassen ", sagte eine Organisatorin. Ihre Botschaft kam trotzdem an: Black lives matter – das Leben Schwarzer Menschen zählt.

Betroffene berichten von Rassismus-Erfahrungen

Statt einer Demonstration hatten die Veranstalter eine Kundgebung organisiert. Betroffene berichteten von ihren Erfahrungen mit Rassismus: " Meine Mutter ist weiße Deutsche ", erzählte eine junge Frau, " auf dem Gymnasium sagte der Konrektor beim ersten Gespräch zu ihr, ich sähe ihr gar nicht ähnlich. "

Die letzten Worte Schwarzer Menschen, die durch Polizeigewalt starben