Nach umstrittenem Einsatz: Demo gegen Polizeigewalt in Düsseldorf

Nach dem umstrittenen Polizeieinsatz vor einer Woche in der Altstadt wollen nun voraussichtlich etwa 5.000 Menschen in Düsseldorf gegen Polizeigewalt demonstrieren. Der Protestzug soll laut Behörden um 13 Uhr am Landtag starten, über die Königsallee und die Heinrich-Heine-Allee durch die Innenstadt ziehen und wieder zurück zum Landtag führen. Der Veranstalter rechnet damit, dass die Demo gegen 18 Uhr endet.

Vom Landtag aus ziehen die Teilnehmer über den Graf-Adolf-Platz, die Königsallee, die Theodor-Körner-Straße, die Heinrich-Heine-Allee, die Breite Straße, den Graf-Adolf-Platz und die Haroldstraße zurück zum Landtag.

Eigentlich war eine andere Route geplant: Der Protestmarsch sollte durch den Hauptbahnhof ziehen und danach auch den Ort in der Altstadt passieren, an dem der umstrittene Einsatz gegen den 15 -jährigen Jugendlichen stattgefunden hat. Veranstalter und Polizei haben sich aber auf eine andere Route geeinigt. Denn auf dem Burgplatz ist am Samstag schon eine Demo geplant. Man will verhindern, dass sich die Demonstranten gegenseitig in die Quere kommen.

"Protestmarsch für Mohamed A."

Die Demo nennt sich "Protestmarsch für Mohamed A.". Nachdem vergangene Woche ein Jugendlicher Polizisten beleidigt und angegriffen hatte, sollte er festgenommen werden. Dagegen wehrte sich der 15 -Jährige und wurde von den Beamten am Boden fixiert. Dabei drückte ein Polizist den Kopf des 15 -Jährigen mit dem Knie auf den Boden - das ließ viele an den Fall George Floyd in den USA denken.

Vorgang nicht abschließend geklärt

Die Ermittlungen um den Vorfall laufen noch. Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sagte am Donnerstag im Innenausschuss, der Polizist habe den Jugendlichen mit dem Knie am Kopf fixiert, nicht am Hals. Diese Technik sei grundsätzlich zulässig.

Der Vorgang sei aber noch nicht abschließend geklärt, so Reul. Polizisten dürften Menschen nur am Kopf fixieren, wenn das verhältnismäßig sei.