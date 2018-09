Tausende Teilnehmer: Demo in Köln für humane Asylpolitik

Bei der Demo vor dem Kölner Dom versammelten sich tausende Teilnehmer friedlich

Christliche Werte dürften nicht durch rechtspopulistische Gruppierungen und Parteien missbraucht werden, betonte Domning. Besorgt zeigte er sich über " die zunehmende Kriminalisierung des Kirchenasyls ". Hass und Gewalt müssten überwunden werden, damit Menschen in Köln und überall in der Welt in Frieden, Sicherheit, Gerechtigkeit und Freiheit leben könnten.

Andere Sprecher auf der Auftaktkundgebung forderten auf Transparenten und Plakaten " Aufnehmen statt Abschotten! ", " Hierbleiben statt Abschieben! " und Solidarität mit Menschen mit einer Fluchtgeschichte. Auch Sprecher des Kölner Flüchtlingsrates mahnten " Haltung " im Umgang mit Flüchtlingen an. Zu den Rednern im Verlauf der Demonstration zahlt auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). Auch zahlreiche Künstler sind dabei, unter anderen der Kabarettist Wilfried Schmickler und der Musiker Max Mutzke.

