"Das ist in NRW die einzige Klinik, in der Kinder mit Spina Bifida, also mit offenen Rücken, umfassend behandelt werden - sowohl neurologisch als auch urologisch und orthopädisch. In ganz Deutschland kenne ich das so nicht. Nur die Klinik in Hannover hat ein ähnliches Angebot."

Zudem ist das Hospital in Sankt Augustin ist die einzige Kinderklinik im Rhein-Sieg-Kreis. Die nächsten Kinderkrankenhäuser sind in Köln und Bonn.