"Karneval ist politisch und bringt Menschen zusammen"

Plakate zu Putin: "Fiese Möp", "Drisskerl"

Teilnehmende der Friedensdemo am Rosenmontag in Köln

Statt Kamelle und Strüßjer gibt es heute allerdings Protestplakate. Robert Kremer und Britta Manthey sind mit Nachbarn losgezogen. Russlands Präsident Wladimir Putin bekommt bei ihnen sein Fett auf Kölsch weg. Als "Drisskerl", und "fiese Möp" ist er auf den selbstgebastelten Schildern betitelt.

Seine Gefühlslage bezeichnet Robert Kremer als "ambivalent", gerade mit Blick auf die angekündigte Aufrüstung der Bundeswehr.

Erinnerungen an den Golfkrieg

"Karneval ist grundsätzlich politisch und bringt Menschen zusammen." Britta Manthey, Teilnehmerin Friedensdemo

Von der Botschaft des Friedenszugs sind er und seine Partnerin jedoch überzeugt. Britta Manthey fühlt sich an den Golfkrieg und die Gründung des Geisterzugs vor 30 Jahren erinnert. " Ich war damals im Tourismus in der Golfregion beschäftigt. Das weckt heute viele Erinnerungen. "

Etwas abseits verfolgt Diana den Friedenszug mit ihren beiden Töchtern. Sie ist gebürtige Ukrainerin und lebt seit 20 Jahren in Köln. Was seit Donnerstag in der Ukraine passiert, kommt ihr noch immer unwirklich vor " Ich war dort, ich habe meine Mutter besucht. Wir sind in Windeseile aufgebrochen und zurück nach Köln gekommen. "

"Anteilnahme macht sprachlos"

Auch ihr Mann, der beruflich in der Ukraine war, hat das Land vor der allgemeinen Mobilmachung verlassen können. Die Anteilnahme der Menschen in Köln mache sie sprachlos, sagt Diana mit Tränen in den Augen. " Auch wenn Menschen feiern gehen, man sieht es ihren Gesichtern an ", sagt sie.

Ein junges russisches Paar auf der Friedensdemo in Köln

Anna und Jan sind ebenfalls mit eigenen Schildern unterwegs. Ihre Botschaft: Auch Russen wollen keinen Krieg! Die beiden sind erst vor vier Monaten aus St. Petersburg nach Köln gezogen. " Am Anfang war es etwas grotesk für uns, die kostümierte Menschen zu sehen ", sagt Anna. An diesem Tag ist das junge Paar dankbar dafür, ihre Solidarität auf der Straße ausdrücken zu können.

"Bedrückte Stimmung"

So bunt der Protestzug auch ist – mit Karneval hat er für die Meisten wenig zu tun. Benedikt und Philipp Hornung von der Grossen Braunsfelder Karnevalsgesellschaft sind hin- und hergerissen. " Es herrscht schon eine bedrückte Stimmung ", gibt Philipp Hornung zu. Trotzdem können die beiden Karnevalisten dem Tag etwas Positives abgewinnen. " Es überwiegt die Solidarität ", meint Benedikt Hornung. " Heute zeigt sich, dass Köln und Karneval mehr sind, als Zülpicher Straße und Saufen. "

Über dieses Thema berichten wir am 28.02.2022 in der Lokalzeit im WDR Fernsehen.