Tausende ziehen durch Düsseldorf: Gewerkschaften erhöhen Druck im Tarifstreit

Es war laut, es war bunt und es war voll vor der Bühne am Düsseldorfer Landtag. Am Donnerstag haben Beschäftigte des öffentlichen Diensts im Tarifstreit gezeigt, wie unzufrieden sie mit ihren Arbeits- und Lohnverhältnissen sind. Mit Trommeln, Pfeifen, Fahnen, Luftballons, Konfetti und unzähligen Plakaten sind laut Verdi rund 4.000 Beschäftigte durch die Düsseldorfer Innenstadt bis vor den Landtag gezogen.

Grün, auf Stelzen und mit Blaulicht: Die Gewerkschaft der Polizei wusste, auf sich aufmerksam zu machen.

Ziel und Zweck der Kundgebung in den Worten von Verdi-Chef Frank Werneke: " Ein starkes Signal aus Düsseldorf nach Potsdam. " Dort geht es am kommenden Wochenende in die dritte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitnehmern und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ( TdL ). Wegen des Konflikts ist es auch am Donnerstag wieder zu Warnstreiks beispielsweise an den Uni-Kliniken in Düsseldorf und Essen gekommen.

Auf der Bühne sprach der Verdi-Chef von mangelndem Respekt, der den Beschäftigten von der TdL entgegengebracht würde. Nach wochenlangen Verhandlungen im Tarifstreit um die Bezahlung der im öffentlichen Dienst Beschäftigten liege immer noch kein Angebot der Arbeitgeber vor. " Das ist erbärmlich, wie ihr euch bislang verhaltet ", richtete Werneke seinen Appell an die Verhandlungsführer der Länder.

Stimmung aufgeheizt, Beschäftigten sauer