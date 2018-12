Klimaschützer ziehen durch Köln

In Köln startete die Demo am Mittag am Rheinufer mit einer Kundgebung. Am frühen Nachmittag wollen die Teilnehmer zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt aufbrechen.

Abschlusskundgebung am Rhein

Unter dem Motto "Kohle stoppen! - Klimaschutz jetzt!" wollen die Demonstranten von der Deutzer Werft über die Deutzer Brücke in die Altstadt ziehen und dann wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren. An der Deutzer Werft ist für 14:30 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant. Die Stadt warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen denn am Samstag spielt auch der 1. FC Köln, und es ist das erste Adventswochenende.

Veranstalter der Demo sind unter anderem BUND , Greenpeace und Campact. Sie kritisieren, dass die Kohlekommission ihr Konzept für den Kohleausstieg nun erst Anfang Februar vorlegen will.