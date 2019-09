Klimastreik: Kölner Polizei verbietet Autobahnblockade

"Generalstreik. Gegen Feinstaub und Abgase. Für eine Welt, in der Autobahnen nicht möglich sind": Unter diesem Motto sollte die Demonstration, die am Freitag (20.9.2019) von 11 bis 19 Uhr auf der Fahrbahn des Kreuz Köln-West stattfinden sollte, stehen. Der Veranstalter meldete 500 Teilnehmer an, die unter anderem Liegestühle, Fahrräder, Musikinstrumente, Wasserpistolen, Kreide und Artistik-Requisiten mitbringen wollten.