Der seit April vergangenen Jahres in der Türkei inhaftierte Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci ist wieder in Köln. Am Montagabend (17.06.2019) kam er auf dem Flughafen Köln/Bonn an. Demirci war wegen angeblicher terroristischer Unterstützung zunächst in Haft gewesen. Danach durfte er Istanbul nicht verlassen.

Bis zuletzt Skepsis bei Adil Demirci

Gut drei Dutzend Unterstützer nahmen Demirci am Flughafen in Empfang. Er habe bis zuletzt nicht geglaubt, die Türkei verlassen zu dürfen, sagte er bei seiner Ankunft. 3.000 Euro Kaution musste er noch am Montagnachmittag in Istanbul hinterlegen.

Tränenreiches Wiedersehen

Demirci fiel erst seinem Vater, dann seinem Bruder um den Hals. Sie verharrten minutenlang, es flossen Tränen. Er äußerte sich im Anschluss nur kurz, überwältigt von Emotionen. Bis zuletzt konnte er nicht glauben, ausreisen zu dürfen.