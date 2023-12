Ursache für die gefährlichen Eiszapfen an der Blombachtalbrücke: ein defekter Gummischlauch

Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßen NRW haben am Montag die Talbrücke überprüft. In den Hohlräumen des Bauwerks suchten sie nach dem Grund, warum sich am Wochenende im Brückenbogen über der Autobahn Eiszapfen gebildet hatten. An der Abwasserleitung in der Brücke fand Bauwerkprüfer Axel Wild die Ursache.

Defekter Gummischlauch

Mitarbeiter untersuchten die Talbrücke

Ein Gummischlauch, der das Abwasser von der Straße in die Entwässerungsleitungen in der Brücke leiten soll, war gerissen. Deshalb ist das Wasser nicht abgeführt worden, sondern hat sich in einem Hohlkasten innerhalb der Brücke gesammelt. Dadurch haben sich die Eiszapfen und Eisplatten gebildet.