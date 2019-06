Zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln-Deutz auf der Hohenzollernbrücke sind an einer Weiche und an einem Gleis Befestigungen entfernt worden. Die Weiche ist seitdem defekt und muss repariert werden. Das stellte die Deutsche Bahn am Montagnachmittag (17.06.2019) fest.

Die Bundespolizei ermittelt. Sie geht laut einer Sprecherin von einer Manipulation an der Bahnstrecke aus. Die Hintergründe seien noch unklar.