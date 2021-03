Debatte über Hochhäuser in Köln

Aktuell möchte ein Investor sein Bürogebäude am Friesenplatz mit einem Neubau mit einer Höhe von bis zu 99 Metern ersetzen. Die intensive Debatte darüber in der Politik führte dazu, dass der Plan erstmal von der Tagesordnung der Stadtbaupolitiker genommen wurde. Die Stadtverwaltung könnte sich bis zu 67 Meter vorstellen, das Höhenkonzept der Stadt sieht an dieser Stelle aber nur 22 Meter 50 vor.

Auch andere Projekte, wie der geplante 145 Meter hohe Neubau einer Versicherung am Rheinufer, ein Wohnhochhaus am Fernsehturm oder die massive Neubebauung am Rudolfplatz verschärfen die Diskussion über das Höhenkonzept in Köln.

Festlegung ist nicht bindend

Seit 2007 wurde in Köln mehr als zwanzig Mal diese Höhe überschritten. Jeweils abgesegnet von der Politik und der Stadtverwaltung. Dabei hatte der Stadtrat zwei Jahre zuvor das Höhenkonzept beschlossen, das zu hohe Häuser ja eigentlich verhindern sollte.

Nach der Diskussion 2005 über geplante Hochhäuser in Deutz sollte eine Gefährdung des Weltkulturerbe-Status für den Dom ausgeschlossen werden. Weil es immer wieder zu Debatten darüber kommt, arbeitet die Stadtverwaltung an einer Neufassung des Höhenkonzepts.

Stand: 11.03.2021, 10:09