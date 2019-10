Die ursprünglich auf Rauschgift spezialisierten Polizeihunde sind in den letzten Monaten zusätzlich zur Suche nach den Datenspeichern ausgebildet worden.

Konsequenz aus Kindesmissbrauch in Lüdge

Diese Spezialausbildung der Hunde ist eine Konsequenz aus dem Fall Lüdge: Bei der Aufklärung des massenhaften Kindesmissbrauchs musste ein Spürhund aus Sachsen angefordert werden.

Der belgische Schäferhund, der für die Justiz Datenträger und Handys in Gefängnissen oder für den Zoll erschnüffelt, hatte auf dem Campingplatz in Lüdge in einer Sesselritze übersehene Beweismittel gefunden.