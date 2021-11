Bonner Datenanalyse: Größeres Corona-Risiko für sozial Benachteiligte

Infektionen vor allem im sozialen Umfeld

Zu Beginn der Pandemie sei die Angst vor einer diffusen Verbreitung des Virus groß gewesen, sagt Nico Mutters, Direktor des Hygiene-Instituts an der Bonner Uniklinik. Dabei stand die Frage im Raum, ob überhaupt nachvollzogen werden kann, über welche Wege sich das Virus ausbreitet.

Inzwischen aber habe man festgestellt, dass der öffentliche Personennahverkehr wohl keine große Rolle bei der Ansteckung gespielt habe. Außerdem gibt es nach Ansicht von Nico Mutters deutliche Hinweise darauf, dass die Hygienemaßnahmen an den Arbeitsplätzen in den meisten Fällen gut funktionieren. Stattdessen breite sich das Virus vor allem innerhalb des privaten sozialen Umfelds aus.

Besonders gefährdete Berufe

In Pflegeheimen herrscht ein hohes Infektionsrisiko.

Das allergrößte Risiko für eine Infektion haben Menschen in Pflege- und Alteneinrichtungen. Bei den Berufsgruppen sind zum Beispiel Gesundheits- und Reinigungsberufe, sowie die Branchen Verkehr und Logistik besonders gefährdet. Am stärksten sogar die nichtmedizinischen Gesundheitsberufe wie Masseure.

Aber auch in Schulen oder Kitas ist das Risiko höher als bei anderen. Ebenso im Tourismus, in Hotels oder in der Gastronomie. Im Einzelhandel aber sei das Risiko sehr gering, so das Ergebnis der Bonner Corona-Datenanalyse.