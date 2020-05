Remscheider ist Youtube-Star in Sachen Mathe

"Rockstar der Mathematik" - so haben große Zeitungen Daniel Jung betitelt. Schon lange vor Corona hat der 38-jährige Remscheider auf Mathe-Unterricht per Youtube gesetzt. Er filmt Aufgaben und Lösungen und lädt sie im Internet hoch. So gibt er seine eigene Mathebegeisterung an ein riesiges Schülerpublikum weiter. Inzwischen werden seine Videos millionenfach geklickt.

Ein Whiteboard und eine Kamera

Seine Videos sind ohne Schnörkel. Er schreibt einfach die Aufgabe auf das Board und erklärt vor laufender Kamera die Schritte zur Lösung. Die Clips sind nicht länger als fünf Minuten. Und das kommt an, denn die Schüler können den Clip immer wieder zurückspulen, bis sie die Lösung verstanden haben, sagt Daniel Jung. Ein großer Vorteil im Vergleich zum Matheunterricht in der Schule. 2500 Clips hat er inzwischen ins Netz gestellt.

Kritik an klassischer Wissensvermittlung

Für seine Videos braucht er nur Whiteboard und Kamera

Eigentlich wollte der Remscheider Lehrer werden, das Studium und die Art der Wissensvermittlung fand er aber so öde, dass er seine Ausbildung abbrach und sich über andere Arten des Lernens Gedanken machte. So gründete seinen digitalen Mathekanal auf Youtube. Daniel Jung fordert ein Umdenken im schulischen Lehrbetrieb, die er als " Druckbetankung " bezeichnet. Diese verleide den Spaß an Zahlen, Formeln und Kurven.

Unterstützung für Mathelehrer in ganz Deutschland

Nicht nur Schüler und Schülerinnen sind begeistert über diese Art des Mathelernens. Positive Reaktionen kommen auch von Lehrern, die mit Daniel Jung Kontakt aufnehmen und ähnliche Formate für ihre Schüler anbieten wollen. Als Konkurrenz sieht das der Remscheider Unternehmer nicht, im Gegenteil. Ihm geht es um die Sache.