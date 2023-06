DanceComp in Wuppertal - Anfänger und Weltmeister gemeinsam auf dem Parkett

Stand: 30.06.2023, 16:34 Uhr

In der Historischen Stadthalle in Wuppertal hat am Freitag das Tanzturnier DanceComp begonnen. Bis Sonntag treten mehr als 1.100 Paare aus 34 Ländern in verschiedenen Kategorien gegeneinander an.