Goch: Drei Verletzte bei Dachstuhlbrand

An der Kalbecker Straße kämpften Feuerwehrleute seit dem frühen Morgen gegen einen größeren Brand in einem Reihenhaus an. Der Dachstuhl des Hauses war in Brand geraten. Mehrere Personen wurden verletzt - teilweise lebensgefährlich. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.