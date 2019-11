Bonner Cyberschützer erwarten Black-Friday-Attacken

Cyber-Attacken auf Internetseiten der Händler

"Denial of Service"-Attacken sind mit das Schlimmste, was einem Onlinehändler passieren kann. Hacker bombardieren die Internetseite so heftig mit sinnlosen Anfragen, bis die Computer unter dieser Last zusammen brechen. Der Shop ist dann für echte Kunden nur noch schlecht oder gar nicht mehr zu erreichen.

Ein Horror-Szenario, vor allem an umsatzstarken Tagen. Der Handelsverband Deutschland rechnet am Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von 3,1 Milliarden Euro beim Onlineshopping. Ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hacker wollen dabei kräftig mitverdienen.