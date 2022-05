Currenta will riesige Mengen Grundwasser abpumpen

Wenn die Bezirksregierung zustimmt, könnte Currenta in den kommenden 30 Jahren jeweils bis zu 350 Millionen Kubikmeter Wasser am Rheinufer entnehmen. Das ist das 5-fache der Menge, die alle Bewohner von Köln zusammen pro Jahr verbrauchen.

Zahlreiche Pumpenanlagen mitten in der Rheinaue

Abgestorbene Bäume, ausgetrocknete Alt-Arme, verdorrte Wiesen – die Rheinaue im Kölner Stadtteil Flittard ist keine Auen-Landschaft mehr. „Die für Rheinauen typischen Pflanzen und Tiere fehlen hier fast vollständig“ , sagt der Wasserexperte der Umweltorganisation BUND , Matthias Schmitt dem WDR.

Pumpendeckel

Statt auf die typische Tier- und Pflanzenwelt einer Rheinaue stoßen Besucher in der Flittarder Aue auf Dutzende grellgrün gestrichene Stahldeckel. Darunter befinden sich Pumpenanlagen von Currenta.

Hier pumpt das Unternehmen Grundwasser ab. Das wird überwiegend als Kühlwasser und Wasser für die Chemieproduktion im Leverkusener Chempark genutzt.

Grundwasserentnahme schadet Auenlandschaft

Der große Wasserverbrauch des Leverkusener Chemparks sei der Grund für die Dürre in der Flittarder Aue, erklärt der BUND-Wasserexperte Matthias Schmitt: „Wenn man weiß, dass das hier früher eine Aue war, die nass war, durchflutet war, dann ist auch klar, dass durch die Entnahme der Brunnen, die Currenta schon lange betreibt, sich das ganze System hier geändert hat. Ursächlich, dass diese Aue keine Aue mehr ist, ist die Grundwasserentnahme der Currenta.“

Dürre in der Flittarder Rheinaue

Currenta bestreitet das: Grund für die Trockenheit seien bauliche Maßnahmen in der Aue, mit denen Currenta nichts zu tun habe, erklärt das Unternehmen in einer Stellungnahme an den WDR. Zitat: „Durch diese Maßnahmen wurde und wird der Zulauf aus dem Rhein je nach Wasserstand im Rhein unterbrochen“ .

Rhein heizt sich auf, Sauerstoffgehalt sinkt

Insgesamt summiert sich die Erlaubnis zur Wasserentnahme von Currenta in Köln, Leverkusen und Dormagen auf bis zu 350 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Der Wasserexperte des BUND fürchtet, dass der Rhein das künftig nicht mehr verträgt.

„Gerade im Sommer verbraucht der Chempark viel Kühlwasser. Dann hat der Rhein aber meist Niedrigwasser und ist sowieso schon aufgeheizt. Das wird sich aufgrund des Klimawandels sehr wahrscheinlich zuspitzen“ , erklärt Matthias Schmitt.