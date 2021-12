Hat Currenta Chemieabfälle mit Wasser verdünnt?

Zweifel an Darstellung von Currenta

Nach eigener Darstellung von Currenta hatte die Feuerwehr bei dem Einsatz nach der Explosion 5,25 Millionen Liter Löschwasser verwendet. Warum dann aber bis zu 12 Millionen Liter Löschwasser in den Rhein geleitet wurden, hat Currenta bisher nicht erklärt. 12 Millionen Liter sind immerhin mehr als das Doppelte der Wassermenge, die laut Currenta beim Löschen insgesamt angefallen war.

Wurden Chemieabfälle systematisch mit Wasser verdünnt?

Am 27. Juli 2021 kam es im Chempark zur Explosion.

"Diese Zahlen geben Anlass, an der Darstellung von Currenta zu zweifeln" , sagt Paul Kröfges, Wasserexperte der Umweltorganisation BUND in Nordrhein-Westfalen. "Currenta muss dringend aufklären, was es mit den bis zu 12 Millionen Litern kontaminiertem Wasser auf sich hat, die Currenta in den Rhein geleitet hat. Vor allem muss Currenta jetzt erklären, welche Mengen Chemieabfälle auf diese Art und Weise mit Wasser verdünnt in den Rhein geflossen sind" , fordert Kröfges. "Es könnte der Eindruck entstehen, dass hier systematisch Chemieabfälle mit sehr viel Wasser verdünnt wurden, um sie dann unauffällig in der Umwelt zu entsorgen" .

Currenta hat Fragen des WDR zu den im Rhein entsorgten Löschwassermengen bisher nicht beantwortet.

Currenta hatte Einleitung von belastetem Löschwasser verschwiegen

Nach Angaben der Kölner Bezirksregierung wurde das Löschwasser aus einem Speichertank in vier Teilschritten mit jeweils 2.000 bis 3.000 Kubikmeter gezielt in die Kläranlage eingeleitet. Auch die Bezirksregierung erklärt nicht, warum mehr Löschwasser entsorgt wurde als bei dem Einsatz entstanden ist.