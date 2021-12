Abwasser-Skandal bei Currenta - Staatsanwaltschaft ermittelt

Wegen der nicht genehmigten Einleitung von etwa 1,3 Millionen Liter mit Chemikalien belastetem Löschwassers in das Klärwerk in Leverkusen-Bürrig hat die Kölner Bezirksregierung jetzt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Es müsse geprüft werden, ob Mitarbeiter des Chemieparkbetreibers Currenta sich strafbar gemacht haben.

Kontaminiertes Wasser fünf Monate lang unbemerkt ausgelaufen

Das zuvor nicht gereinigte Wasser, war durch die Kläranlage in den Rhein geflossen. Laut Currenta soll das bei der Explosion im Juli aufgefangene Löschwasser wegen eines Defektes einer Verschluss-Klappe fünf Monate lang unbemerkt aus einem Tank ausgelaufen sein.

Gutachter sollen Sicherheitskonzept von Currenta untersuchen

Ob es dadurch zu einer Schädigung des Rheins gekommen ist, will die Kölner Bezirksregierung jetzt von Sachverständigen untersuchen lassen.

Das Sicherheitsmanagementsystem des Chemieparkbetreibers Currenta wird laut Bezirksregierung durch ein unabhängiges Expertenteam überprüft. Der bisherige Schwerpunkt Abfallmanagement müsse "nun um den Schwerpunkt Abwassermanagement erweitert werden" , teilte die Bezirksregierung mit.