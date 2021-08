Leverkusen: Currenta lädt zur ersten Bürgersprechstunde nach Explosion

Detlef Stoller aus Leverkusen-Bürrig hat sechs Bio-Eier von seinen Hühnern dabei, als er am Mittag vor dem Nachbarschaftsbüro von Currenta in der Leverkusener Innenstadt wartet. „ Die schwarze Rauchwolke ist über meinen Garten gezogen. Da ist Ruß heruntergerieselt. Bis heute hat bei mir niemand gemessen, ob da giftige Chemikalien drin sind “, sagt Stoller dem WDR. Die Eier seiner Hühner esse er nur noch mit einem mulmigen Gefühl. „ Jetzt habe ich dem Currenta-Geschäftführer Hans Gennen Eier mitgebracht und will wissen, ob er die essen möchte .“

Verbrennungsanlage viel zu nah an Wohngebiet

Detlef Stoller, Anwohner aus Leverkusen

Stoller will dem Manager aber auch ins Gewissen reden. „Die Verbrennungsanlage darf in Leverkusen-Bürrig nicht wieder in Betrieb gehen. Die ist viel zu nah an der Wohnbebauung. Die Anlage muss woanders hin, zum Beispiel mitten in den Chempark .“

Während Detlef Stoller zum Gespräch in das Nachbarschaftsbüro geht, muss Immo Filzek erstmal tief Luft holen. „ Nach solch einer Diskussion muss ich mich sammeln “, sagt er dem WDR . Immo Filzek hatte die Explosion am Vormittag des 27. Juli in Angst und Schrecken versetzt. Sein Haus in Leverkusen-Bürrig habe vibriert, zum Glück seien die Fenster ganz geblieben, sagt er.

Schadstoffe in der Luft - Fragen bleiben teils unbeantwortet

Hans Gennen, Technischer Geschäftsführer von Currenta

Nun will er wissen, welche Schadstoffe bei der Explosion und bei dem Brand in die Luft geraten sind und welche Stoffe wo gemessen wurden. „ Meine Fragen hat der Geschäftsführer Gennen nicht komplett beantwortet. Er hat mir aber versprochen, dass ich zu einem zweiten Termin kommen kann und dann alles erfahre “, berichtet Filzek dem WDR .

Detlef Stoller hatte mit seiner Forderung nach einem Umzug der Verbrennungsanlage in den Chempark keinen Erfolg. „ Das sei der richtige Standort, hat mir Herr Gennen gesagt. Daran gäbe es keinen Zweifel .“

Manager will Eier aus Bürrig trotz Ruß essen

Currenta-Geschäftsführer Hans Gennen dagegen ist zufrieden mit den ersten Vier-Augen-Gesprächen: „ Das war eine Begegnung auf Augenhöhe. Das war ein guter Auftakt für die Gespräche. Wir wollen das ja auch fortsetzen “.