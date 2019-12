Nach drei Monaten Verfahrensdauer ist am Mittwoch (04.12.2019) im ersten Cum-Ex-Prozess vor dem Bonner Landgericht eine wichtige Vorentscheidung fallen: "Cum-Ex-Geschäfte sind in der hier angeklagten Konstellation strafbar", sagte ein Richter in einer ersten rechtlichen Einschätzung des Verfahrens. Der Tatbestand einer Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall sei grundsätzlich erfüllt.

Angeklagt sind zwei Londoner Ex-Broker, die mithilfe der Cum-Ex-Geschäfte mehr als 440 Millionen Euro erwirtschaftet haben sollen.