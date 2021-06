Weiterer Cum-Ex-Prozess in Bonn könnte platzen

Unruhe in der Bankenszene

In der internationalen Bankenszene, die an Cum-Ex-Geschäften beteiligt war, herrscht seit vergangener Woche erhebliche Unruhe. Am vergangenen Dienstag war der Ex-Generalbevollmächtigte einer Hamburger Privatbank zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Unter den rund 1000 Verdächtigen, gegen die die Staatsanwaltschaft Köln nach eigenen Angaben ermittelt, wohnen viele im Ausland. Durch das Urteil gegen den Hamburger Banker könnte ihre Reiselust erheblich gesenkt worden sein. In dem Cum-Ex-Komplex sollen viele hundert Verdächtige Erstattungen von Steuern erschlichen haben, die nie gezahlt wurden.

BGH prüft erstes Bonner Cum-Ex-Verfahren

Am Dienstag will der Bundesgerichtshof in Karlsruhe über die Revision im ersten Bonner Cum-Ex-Verfahren verhandeln. Zwei Londoner Banker waren zu Bewährungsstrafen in Höhe von einem Jahr und zehn Monaten beziehungsweise einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dem ersten Verurteilten droht zudem die Einziehung von 14 Millionen Euro aus dem Vermögen; einer beteiligten Privatbank die Einziehung von 176 Millionen Euro. Alle Verfahrensbeteiligten haben dagegen laut BGH Revision eingelegt.