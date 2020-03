Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Justiz. Im ersten Cum-Ex-Großverfahren vor dem Bonner Landgericht ist überraschend schnell am Dienstagabend (17.03.2020) die Beweisaufnahme beendet worden. Am Mittwoch (18.03.2020) werden in dem Mammutprozess die Plädoyers gehalten, am Abend soll es ein Urteil geben.

Zwei ehemalige Börsianer aus London sollen jahrelang aktiv Cum-Ex-Geschäfte betrieben und mehr als 440 Millionen Euro erwirtschaftet haben.