Der CSD steigt wieder in Köln – unter Coronabedingungen

„Für Menschenrechte. Viele.Gemeinsam.Stark“ ist auch in diesem Jahr wieder das Motto des Cologne Pride. „Wir finden es in diesem Jahr wichtiger denn je, darauf aufmerksam zu machen, wie sehr die Rechte von queeren Menschen eingeschränkt sind, bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas“ , erklärt Pressesprecher Hugo Winkels.

Und die Forderungen des Kölner Lesben-und Schwulentages sind konkret: so soll u.a. die Antidiskriminierungs-und Aufklärungsarbeit an Schulen finanziert werden. Das Abstammungsrecht soll so reformiert werden, dass alle Formen von so genannten Regenbogenfamilien anerkannt und auch abgesichert werden. Außerdem will man nicht hinnehmen, dass es so genannte „ LGBTIQ* - freie Zonen“gibt.

Ein CSD -Veedel rund um die Köln Arena

Damit sich nicht zu viele Menschen auf einmal und auf zu kleinem Raum treffen, eröffnen die Veranstalter am letzten Augustwochenende (27.08-29.08.2021) ein eigenes „ CSD -Veedel“ rund um die Köln Arena. Der Eintritt ist kostenlos, wer geimpft, getestet oder genesen ist, darf ins Veedel. Auf der 25.000 Quadratmeter großen Außenfläche soll es neben der Hauptbühne eine Pick-Nick-Wiese, einen Biergarten und viele Infostände geben. Am Eingang werden die Besucherinnen und Besucher automatisch gezählt. Sollten zu viele Menschen in das Veedel wollen, werde der Eingang abgesperrt, so die Veranstalter.

Neue Strecke für die Demonstrationsparade

Anders als sonst, beginnt die große CSD -Demonstrationsparade am Sonntag (29.08.2021) erstmals am Kölner Ubierring. Am Rhein entlang geht es dann zum Heumarkt, von dort über die Deutzer Brücke zum Deutzer Bahnhof, wo die CSD -Demo endet. „Wir haben uns bewusst für diese Strecke entschieden, da wir so zu allen Seiten viel mehr Platz haben und nicht durch die engen Straßen der Innenstadt ziehen“ , erklärt Uwe Weiler.

Menschen, die in den Fußgruppen mitgehen und auf den Wagen mitfahren möchten, müssen ebenfalls genesen, geimpft oder getestet sein. Wer dabei sein will, kann sich ab dem 08.07.2021 auf der Homepage des Cologne Pride anmelden.

Stand: 07.07.2021, 15:58