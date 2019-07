Eine erste Gay-Parade mit nur 500 Menschen gab es in Köln am 26. Juni 1982. Ende der 1980er Jahre rotierte der Gay Freedom Day durch NRW : 1988 wurde er in Essen gefeiert, 1989 in Dortmund, 1990 in Oberhausen und 1991 in Köln. In diesem Jahr gründet sich auch der heute noch aktive Trägerverein der Veranstaltung der "Kölner Lesben und Schwulentag e. V. " , kurz KLUST . Er organisiert fortan jährlich die Gedenkfeiern in Köln. In vielen Städten in NRW wie in Bielefeld, Siegen, Paderborn werden heute eigene CSD s veranstaltet.