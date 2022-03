Bonner Crowdfunding für Abi-Ball und Klima

Den Abiturienten des Bonner Kardinal-Frings-Gymnasiums geht es wie so vielen: So wie zahlreiche Veranstaltungen fielen auch die Schulfeste während der Pandemie aus. Bei diesen Gelegenheiten verdienen die Schüler aber normalerweise zum Beispiel mit dem Kuchenverkauf das Geld für den Abiball.

„Wir mussten uns also etwas anderes einfallen lassen “, sagt Stufensprecher Kornelius von Heek. Jemand kam auf die Idee, es doch mal über Crowdfunding zu probieren. Viele Menschen geben dabei ihr Geld für eine gute Idee. Normalerweise finanzieren zum Beispiel junge Unternehmen so ihre Geschäftsideen.

Schon Zehntausende Euro an Spenden erzielt

Vor rund anderthalb Jahren haben die Bonner Stadtwerke SWB die Plattform Bonn-Crowd.de an den Start gebracht. Darüber können sich gemeinnützige Projekte finanzieren. Die Kita der Elterninitiative „Junge Wilde“ in der Bonner Südstadt hat so zum Beispiel knapp 5.000 Euro für ein neues Klettergerüst gesammelt.

Aber auch Sportvereine, Kulturtreibende und auch Privatpersonen haben schon Ideen dank der Spendenbereitschaft vieler Menschen erfolgreich umsetzen können. „Das können soziale oder kulturelle Projekte sein, aber auch Bildungsprojekte oder Themen aus dem Nachhaltigkeitsbereich“ , erklärt SWB-Sprecherin Stefanie Zießnitz.

„1.000 Bäume für den Abi-Ball“

Wir pflanzen 1.000 Bäume und tun damit etwas fürs Klima, wenn ihr uns helft, unser Spendenziel zu erreichen. So lautete kurz gefasst die Projektidee der Gymnasiasten. Mindestens 10.000 Euro wollten sie so erzielen. Die Idee zündete bei Verwandten, Freunden und auch Unternehmen.

Am Ende standen mehr als 13.000 Euro auf dem Spendenkonto. Das Ziel wurde erreicht, also haben die Schüler jetzt auch im Naturschutzgebiet Ennert die jungen Eichen und Buchen gepflanzt. „Wir sind echt stolz, dass wir das geschafft haben“, sagen viele von ihnen. Von den Spenden müssen sie die Bäume und Spaten zum Pflanzen bezahlen, außerdem eine Gebühr an die Plattform. Trotzdem bleibt noch mehr als die Hälfte des Geldes für den Abi-Ball übrig.

Spendenziele gut überlegen

Wer ein solches Crowdfunding-Projekt starten will, sollte sich gut überlegen, wie hoch das Spendenziel liegen soll. Einerseits muss das Projekt damit finanzierbar sein. Andererseits aber darf es auch nicht zu hoch liegen. Denn wird das Ziel auch nur knapp nicht erreicht, gilt es als gescheitert. In diesem Fall bekommen alle Spender ihr Geld zurück.

Klappt es aber, unterstützen auch die Bonner Stadtwerke viele Projekte mit einer kleinen zusätzlichen Spende.

Über dieses Thema berichten wir in der Lokalzeit aus Bonn am 10.03.22 um 19:30 Uhr im WDR Fernsehen.