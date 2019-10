Couven-Museum in Aachen öffnet wieder seine Türen

Das Couven-Museum in Aachen öffnet nach drei Monaten demnächst wieder seine Türen. Die Ausstellungsräume wurden frisch gestrichen, neue Elektroleitungen verlegt und diverse Ausstellungsobjekte restauriert. Am Mittwoch (2.10.2019) stellte die Stadt das Festprogramm für die Wiedereröffnung vor.

Historisches Graffiti

Bei der Renovierung entdeckten die Handwerker eine bislang unbekannte Zeichnung an der Wand. Sie wirkt wie ein historisches Graffiti. Vermutlich stammt sie von 1901, sagt Kuratorin Carmen Roebers. In den nächsten Monaten will sie die Zeichnung genauer untersuchen. Doch erst einmal müssen sie und ihre Kollegen hunderte von Ausstellungsobjekten wieder einräumen, aufhängen und hinstellen - von Meisner-Porzellan über Gemälde bis hin zu Möbeln.

Ein neues Besucherleitsystem führt durch das Couven-Museum

Neu ist ein modernes Leitsystem, das die Besucher durch das Museum führt. Lebensgroße Figuren-Silhouetten aus Plexiglas weisen nun den Weg. Am 13. Oktober wird das Couven-Museum mit einem Fest wiedereröffnet. Die Besucher sollen bei freiem Eintritt eine Zeitreise zurück in die Epochen des Barock, des Rokoko und des Biedermeier erleben. Musiker und Schauspieler in historischen Kostümen begleiten die Besucher durch das Museum.