Türkeireisende kommen ohne Test zurück

Das ist bei den Türkei-Rückkehrern in Köln/Bonn am Samstagmorgen allerdings nicht der Fall. Laut Feuerwehr hätten nur sehr wenige einen in der Türkei gemachten Test vorgewiesen. Die Feuerwehr und die Johanniter in Köln orientieren sich bei ihren Tests allerdings ohnehin an der Liste der Risikogebiete vom Robert Koch Institut - und dort ist die Türkei als ganzes Land nach wie vor zu finden.

Eine weitere ungeklärte Frage: Ist der zweite Test ebenfalls kostenlos? Die Feuerwehr in Köln sagt "ja". Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker dagegen verweist am Samstag im Pressegespräch, kostenlos seien nur die Tests innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr - das reicht nicht für den zweiten Test, der laut Feuerwehr fünf, sechs Tage nach dem ersten durchgeführt werden sollte.