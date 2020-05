Corona-Studie mit Düsseldorfer Kita-Kindern

Wenn in gut zwei Wochen der eingeschränkte Regelbetrieb in den Düsseldorfer Kitas startet, wollen Land und Stadt regelmäßig 5.000 Kita-Kinder auf Corona testen. Wie die Stadt Düsseldorf am Dienstag (26.05.2020) mitteilte, werde die Untersuchung zur Zeit vorbereitet und die Eltern der Kinder schriftlich über den Ablauf aufgeklärt.

Corona-Test ohne Wattestäbchen

Zwei Mal pro Woche müssen sich die Kinder mit einem Schluck Wasser den Mund ausspülen und in ein Gefäß spucken. Das wird bei der Kita abgegeben und dann an die Uniklinik Düsseldorf geschickt. Die Proben werden untersucht und die Ergebnisse unmittelbar an die Eltern weitergeleitet. Die Teilnahme ist freiwillig. Auch Erzieher können sich testen lassen.

Die Daten gehen in eine Studie ein, die offiziell am 10. Juni startet. Ihr Ziel ist es, Corona-Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Außerdem versprechen sich die Experten, Erkenntnisse zu gewinnen, wie sich das Virus auf Kinder auswirkt.

Studie soll über einen Monat gehen

Die Schirmherrschaft für die Studie hat die Landesregierung übernommen. Sie soll insgesamt einen Monat dauern.