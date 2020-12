Coronavirus-Mutation aus Großbritannien in NRW nachgewiesen

Eine neue Variante des Coronavirus ist zunächst in Großbritannien aufgetreten. In Südafrika kursiert eine ähnliche Virus-Variante. Obwohl die Variante in Deutschland noch nicht nachgewiesen ist, gehen Virologen davon aus, dass sie schon in Deutschland angekommen ist.

Die Virus-Variante steht im Verdacht, um bis zu 70 Prozent ansteckender zu sein. Ob das stimmt, ist unklar: Es könnte auch sein, dass sich die Mutation in einem Gebiet ausgebreitet hat, in dem nur wenige Menschen mit dem ursprünglichen Virus infiziert waren. So hätte die Virus-Variante bessere Rahmenbedingungen, um sich auszubreiten.