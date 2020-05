Stammtischgruppe erfindet Coronasichere Kneipe

Ihre seit knapp zwei Monaten geschlossene Stammkneipe hat acht Mitglieder einer Stammtischrunde zu kreativen Höchstleistungen auflaufen lassen. Die früheren Fußballspieler des TuS Lindlar entwickelten ein soziales Distanzierungsset für Biertische. Nachdem erste Fotos ihres Prototypen in sozialen Netzwerken erschienen, gibt es auch aus dem Ausland Interesse. Was als Stammtischgag geplant war, könnte demnächst sogar in den Handel gehen.

Trinken, knobeln, rauchen- alles möglich in der Minikneipe

Die Idee scheint ebenso einfach wie effektiv. Holzplatten zwischen zwei Biertischen sorgen dafür, dass die Viren nicht von einem Kneipengast zum anderen springen. Damit der soziale Austausch nicht zu kurz kommt, gibt es nach vorne eine Plexiglasscheibe mit einer kleinen Durchreiche. So können die Kneipenbesucher mit einer Flasche Kölsch anstoßen oder gemeinsam knobeln. Aber jeder nur mit seinem eigenen Knobelbecher. Weil die Konstruktion in einem Biergarten steht, hat auch jeder seine eigene kleine Raucherecke . Bei Regen kann über die Corona-Kneipenbox eine Plane gelegt werden.

Noch keine Erlaubnis zur öffentlichen Benutzung

Markus Günther und Georg Rüssmann vom Stammtisch

Erfinder der Corona-Minikneipe ist Architekt Hartmut Ernst. Er ließ den Prototypen vor der Stammkneipe der Thekenbrüder aufstellen. Ein Zeichen der Solidarität an den Wirt der Gaststätte „Zur Helling“, der wie alle Gastronomen derzeit finanziell auf dem trockenen sitzt. Jetzt weiß er, wie sehr ihn seine Stammgäste vermissen. Wegen der strengen Einschränkungen darf die Corona-Kneipenbox noch nicht benutzt werden. Der Wirt und die Stammtischbrüder hoffen aber, dass eine Lockerung der Maßnahmen schon bald dazu führt, dass sich ihr Stammtisch wieder treffen darf - in der Corona-Minikneipe.

Hoffnung für Wirte

Nachdem die Corona Kneipenbox in sozialen Netzwerken aufgetaucht ist, interessieren sich inzwischen viele andere Kneipiers dafür. Deshalb denkt Erfinder Hartmut Ernst inzwischen darüber nach, einen Bausatz zu vermarkten. Mit Holz aus und den Glasbau Elementen „Made in Lindlar“. Etwa 300 Euro könnte so ein Bausatz kosten. Sollten die Behörden die Konstruktion absegnen, könnte es für viele Wirte ein wichtiges Hilfsmittel sein, um wieder ins Geschäft zu kommen.

Stand: 05.05.2020, 17:39