Schwimmkurse für jüngere Kinder sind in den Sommerferien sehr gefragt. Doch in Köln bieten nur sieben Bäder Kinderschwimmkurse an, unter anderem das Agrippabad und der Lentpark. In Bonn ist es sogar nur das Hardtbergbad. Je nach Kurs sind maximal 10 Kinder erlaubt. Außerdem gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Unter anderem ist eine Alltagsmaske außerhalb von Schwimmhalle und Duschen Pflicht.