Weihnachtsmarkt trotz Corona? Viele Städte unentschieden

Da die Weihnachtszeit aber "eine wichtige Zeit für den Einzelhandel ist", so Bison, wird in Dormagen aktuell an Ideen gearbeitet, wie trotzdem Weihnachtsstimmung aufkommen soll. Es werde definitiv Musik, Lichter und Dekoration geben. Auch kleinere, punktuelle Aktionen könne man sich vorstellen, um ein weihnachtliches Flair zu schaffen.

So gehen die anderen Städte mit der Situation um

Andere Städte sind etwas zurückhaltender als Dormagen: Die Städte Düsseldorf, Münster und Duisburg wollen sich noch nicht festlegen, ob es einen Weihnachtsmarkt geben wird. Das Stadtmarketing Bielefeld wartet die weiteren Entwicklungen ab und wagt noch keine genauere Prognose.

In Bochum wird ganz normal geplant und auch in Essen laufen die Vorbereitungen. Dort gebe es bereits eine sehr gute Rücklaufquote auf die Stand-Bewerbungen.

Mehr Platz für den Weihnachtsmarkt in Aachen

In Aachen gibt es einen ganz anderen Trend. Laut der Aachener SPD werde geplant, den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt um zwei Straßen zu erweitern, um mehr Platz und Raum zu schaffen. Außerdem sollen die Besucher nur in eine Richtung geleitet werden.

Stand: 08.07.2020, 16:58