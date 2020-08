Infektionsschutz beim Theaterbesuch

Sicher, schnell und kontaktlos – so soll das SafeGate laut Hersteller sein. Die neue Personenschleuse checkt Besucher bei Konzerten, Theateraufführungen oder Sportveranstaltungen. Lange Warteschlangen am Einlass sollen so vorbei sein. Besucher müssen sich vor dem Event online ein Ticket reservieren. In der Veranstaltungs-Location gehen sie dann – ähnlich wie am Flughafen – durch das SafeGate.

Fiebermessen am Eingang

Die Personenschleuse checkt die Eintrittskarte, erfasst ob die Besucher eine Schutzmaske tragen und erfasst ihre Daten. Dazu gibt es eine Vorrichtung, um die Hände zu desinfizieren. Außerdem misst das SafeGate die Körpertemperatur der Besucher. Alles kontaktlos. „Bis zu sechs oder sieben Besucher pro Minute können wir so checken“, sagt Oliver Maître von guestone, eine der Safe Gate-Entwicklerfirmen. Für die Personenschleuse haben vier Unternehmen aus den Branchen Veranstaltungssicherheit, Messe- und Eventtechnik und Kommunikation ihr Know-how eingebracht.

Infektionsketten besser rückverfolgen

„Wir erhoffen uns davon, dass die Rückverfolgbarkeit der Gäste vereinfacht wird“, sagt Axel Molinski, Geschäftsführer der Volksbühne am Kölner Rudolfplatz. "Bisher müssen wir Zettel ausfüllen und diese zwei Wochen aufheben." Das Theater ist der erste Veranstalter, der das SafeGate einsetzt – ab sofort. 402 Plätze hat das Haus, zurzeit besuchen maximal 250 Gäste die Vorstellungen. Eigentlich überschaubar. Aber man könne halt auch nicht bei jedem Besucher sehen, ob er sich die Hände desinfiziert und vor allem: Ob er die richtigen Kontaktdaten angibt. "Pfuschen" geht bei der neuen Schleuse nicht mehr. Das biete den Besuchern Sicherheit.

Veranstalter rechnen nach Besucherzahlen ab

Ab 14.000 Euro kostet so eine Personenschleuse. Eine Investition, die Veranstalter bei den Umsatzverlusten der Corona-Wochen erst mal aufbringen müssen. „Wir bieten deshalb die Möglichkeit an, die Schleusen zu nutzen, aber nicht zu kaufen", so Maître. Abgerechnet würde dann nach Besucherzahlen, beispielsweise 60 Cent pro Gast. Wenn sich das neue Einlass-System bewährt, könnte es künftig auch auf den Weihnachtsmärkten eingesetzt werden.

Stand: 12.08.2020, 06:39