Uniklinik Köln setzt auf Pooltests an Schulen

Menschen in Kitteln, Kopfhauben und Schutzmasken in den Gängen - dieses Bild gehört seit zwei Wochen zum Alltag der rund 700 Schülerinnen und Schüler der Königin-Luise-Schule. " Natürlich ist es ungewohnt, wenn sie hier im Kittel und mit Maske sind. Aber es stört nicht ", sagt der 16-jährige Schüler Ben Shibata. Er und hunderte andere Schüler werden heute für die Pooltest-Studie einen Abstrich machen. Beim Pooltest werden die Abstriche von 15 Personen gesammelt auf das Coronavirus getestet.

Fünf Minuten pro Klasse

Insgesamt drei Wochen lang wird Zülfü Cosgun, Arzt an der Uniklinik Köln hier testen. Ein paar wenige Medizinstudierende unterstützen ihn dabei. An einem Tag schaffen sie es, etwa 370 Personen in weniger als vier Stunden zu testen. " Wir brauchen nur circa fünf Minuten pro Klasse ", erklärt Cosgun. Je die Hälfte aller Schüler und Lehrer wird in der Woche zwei bis drei Mal getestet.

Zülfü Consgun und sein Team sind bereit, die Schüler zu testen

Weniger Sorgen dank Test

Heute ist auch der Biologiekurs Q1 dran. Dafür wird der Unterricht kurz unterbrochen. " Das stört den Unterricht zwar ein bisschen, aber dafür, dass man so der Forschung helfen kann, ist es eine gute Sache ", sagt Schülerin Marie Pursch. Die Tests geben ihr außerdem Gewissheit. " Normalerweise hat man die Sorge, dass man vielleicht das Virus hat und es verbreitet ", so die 16-jährige. Jetzt könne sie ihre Oma ohne Sorgen besuchen.

Schüler nehmen den Test gelassen

Die gesamte Klasse muss beim Test zeitgleich für 15 Sekunden am Tupfer lutschen. In anderen Gruppen wird ein Rachenabstrich gemacht. Dieser gilt als wesentlich unangenehmer, aber die Schüler sehen es gelassen. " Eine Sekunde kitzelt es, aber danach ist es ok ", sagt die 13-jährige Inas. Sie hat den Rachenabstrich schon mehrfach hinter sich und ist froh, an der Studie teilnehmen zu können.

Methode spart Testkapazitäten