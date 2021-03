Corona-Selbsttests für Bergisch Gladbacher Schulen 

Noch dieses Wochenende, dann beginnt an den weiterführenden Schulen in NRW wieder der Unterricht. Ob mit oder ohne Corona Selbsttest des Landes, das ist in vielen Städten noch ungewiss. Nicht so in Bergisch Gladbach.

An allen Schulen im Stadtgebiet können sich Schülerinnen und Schüler kostenlos auf das Corona Virus testen lassen - und nicht nur die: Das Angebot erhalten auch alle Lehrer und Hausmeister sowie die Mitarbeiter in den Schulsekretariaten und Offenen Ganztagseinrichtungen. Insgesamt rund 17.000 Menschen. Damit sei Bergisch Gladbach landesweit ganz weit vorne, so eine Stadtsprecherin.

Stadt bezahlt die Selbsttests

Es handelt sich um so genannte Spuktests. Dabei wird ein Röhrchen mit Trichter an den Mund geführt. Dort hinein tropft Speichel. Der wird dann mit einer Testflüssigkeit gemischt. Schon nach 15 Minuten steht dann fest, wie die gesundheitliche Situation ist, sagt die Feuerwehr von Bergisch Gladbach.

Der Selbsttest wird von der Stadt einmal in der Woche angeboten – zunächst bis zum Beginn der Osterferien. Das kostet Bergisch Gladbach rund 80.000 Euro – und das pro Woche. Zwar biete ein Selbsttest keine absolute Sicherheit, sagt Bürgermeister Frank Stein. „Aber mit dieser Vorsichtsmaßnahme bieten wir deutlich mehr Sicherheit, als es im Moment Standard ist.“, ergänzt der Verwaltungschef.