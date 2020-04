Corona-Fälle: Schulen schicken Schüler wieder nach Hause

Nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung haben zwei Schulen ihre Schüler wegen Corona-Verdachtsfällen wieder nach Hause geschickt. Betroffen sind eine Gesamtschule in Duisburg sowie ein Gymnasium in Dormagen. Von Seiten der Landesregierung gibt es bislang offenbar keine klaren Vorgaben, wie sich Schulen in solchen Fällen verhalten sollen.

Digitaler Unterricht für Dormagener Abiturienten

Die Abiturienten des Norbert-Gymnasiums in Dormagen-Knechtsteden werden derzeit wieder digital unterrichtet. Die Mutter eines Schülers sei am Freitag (24.04.2020) positiv getestet worden, erklärte ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss, der Schüler selbst allerdings nicht.

Trotzdem hat sich die Schulleitung entschieden, als reine Vorsichtsmaßnahme den Präsenzunterricht für die Abiturienten auszusetzen. An festen Terminen sind stattdessen jetzt digitale Vorbereitungseinheiten geplant, ebenso Lehrersprechstunden für individuelle Fragen. Wann die Schule wieder für die Abiturienten geöffnet wird, ist noch unklar. Für die Notbetreuung ist das Schulgebäude jedoch weiterhin offen.

Individuelle Entscheidungen bei Corona-Fällen

Für den Fall, dass in der aktuellen Prüfungsvorbereitung ein Corona-Fall an einer Schule auftritt, gibt es nach Angaben des Rhein-Kreises Neuss keine Verhaltensvorgaben des Landes. Vielmehr werde man sich nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts richten, so ein Sprecher, etwa Kontakte von möglichen Verdachtsfällen zu ermitteln und mögliche Infektionsketten durch Quarantäne zu unterbrechen.

Duisburger Schule schließt Kontaktpersonen aus

An der Aletta-Haniel-Gesamtschule in Duisburg ist der Unterricht am Montag (27.04.2020) wegen des Verdachtsfalls für die gesamte 10. Klasse ausgefallen. Alle Kontaktpersonen seien mittlerweile ermittelt und informiert worden, teilte die Schule mit. Diese sollen auch am Dienstag (28.04.2020) nicht in die Schule kommen.

Für die übrigen Schüler der Jahrgangsstufe zehn soll der Unterricht dagegen wieder normal aufgenommen werden. Schulleitung und das Gesundheitsamt der Stadt wollen jetzt das Testergebnis des Verdachtsfalls abwarten und dann zeitnah entscheiden, wie es an der Schule weitergeht.