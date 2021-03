Konsequenzen für Düsseldorfer Sanitäter nach "Spinner"-Durchsage

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht und Martinshorn an einer Kundgebung der Düsseldorfer Corona-Rebellen vorbei, aus dem Lautsprecher ist zu hören: "Ihr seid doch Spinner" . Die Szene wurde in einer Videosequenz per Smartphone aufgenommen. Die Düsseldorfer Feuerwehr bestätigte den Vorfall, das Video sei am vergangenen Sonntag entstanden.

DRK kündigt Disziplinargespräch an

Einige Tage später, nämlich am Donnerstag und am Freitag, wurde das Video in zahlreichen Sozialen Medien geteilt. Auf Twitter bekommt der Sanitäter viel Solidarität. Der Hashtag #IhrSeidDochSpinner war am Freitag einer der meistbenutzten.

Der Rettungsdienst wird vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) gemeinsam mit anderen Hilfsorganisation und der Düsseldorfer Feuerwehr betrieben. Aus diesem Grund musste zunächst die Zugerhörigkeit des Sanitäters geklärt werden: Im dem betroffenen Wagen, saß ein Team des DRK .

Das DRK hat als Arbeitgeber nun ebenfalls reagiert - und zwar wenig begeistert. " Der Sanitäter erhält jetzt ein Disziplinargespräch ", sagt eine Sprecherin des DRK. Er sei bereits darüber belehrt worden, dass das Handeln des Roten Kreuzes von Neutralität geprägt sei. Sein Name soll allerdings nicht genannt werden, das sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion am Freitag.

Feuerwehr nimmt Sanitäter in Schutz

Die Sprecherin des DRK sagte weiterhin: "Wir haben ihm zudem deutlich gemacht, dass es nicht mit unseren professionellen Ansprüchen vereinbar ist, wenn über die Sprechanlage eines Einsatzfahrzeuges nicht einsatznotwendige Kommentare oder Aussagen, welchen Inhalts auch immer, abgegeben werden."

Die Feuerwehr hatte die Durchsage kritisiert, den Urheber aber auch in Schutz genommen: " Es kann sich hierbei um eine Reaktion aus einer sehr belastenden Situation heraus gehandelt haben: Die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes erleben die Pandemie nun seit mehr als 12 Monaten hautnah mit ", hieß es in einer Mitteilung. Weitere Maßnahmen habe man der Partnerorganisation überlassen, zu der das Team im Rettungswagen gehörte.

Twitter-Nutzer unterstützen Sanitäter

Auf Twitter wiederum gibt es auch nach den Aussagen des DRK Unterstütztung für den Sanitäter. Manche fordern sogar einen Gehaltsbonus statt negativer Konsequenzen. Einer schlägt vor, den Rettungssanitäter mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen.